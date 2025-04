Drie affaires tonen aan dat de Verenigde Staten snel afglijden naar een rechtse dictatuur Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 862 keer bekeken • bewaren

De Verenigde Staten ontwikkelen zich snel tot een rechtse dictatuur waarvan sommige kenmerken doen denken aan the Handmaid´s Tale. Zulke stellingen zijn wel vaker gehoord. Het enge is, dat sinds het aantreden van president Trump nieuw bewijsmateriaal zich dagelijks aandient. Het zijn niet de afzonderlijke berichten maar de combinatie ervan die laat zien dat de Verenigde Staten zich aan het ontwikkelen zijn tot een voor Europa gevaarlijke extreemrechtse macht.

Hier is een combinatie van drie berichten die vrijdag en zaterdag op de site van de New York Times verschenen. Als je ze achter elkaar leest, lopen de rillingen over je rug.

Trump bedreigt advocatenkantoren die in zijn ogen progressieve cliënten verdedigen. Het gaat dan meestal om klimaatzaken, racisme en vreemdelingen. zij worden geboycot door de overheid als ze daarmee doorgaan. Het kan betekenen dat advocaten de toegang tot overheidsgebouwen wordt ontzegd. Juist de grote en gerenommeerde kantoren gaan door de pomp. Zelfs een zo'n kantoor waar de man van Kamala Harris partner is. De New York Times bericht dat dezer dagen vijf gerenommeerde kantoren niet alleen capituleerden maar ook toezegden voor honderden miljoenen dollars pro deo zaken aan te nemen die Trump welgevallig zijn . Op de site van de NOS schrijft Rudy Bouma een samenvatting van de berichtgeving in de New York Times.

Tegelijkertijd vindt de zuivering van overheidsbibliotheken voortgang. Nu is de Nimitz Library aan de beurt, die ten dienste staat aan studenten op de Amerikaanse marine academie. Nimitz was de admiraal die in de Tweede Wereldoorlog de Japanse vloot versloeg.

Het ministerie van defensie onder leiding van ex-Fox News demagoog Pete Hegseth heeft vierhonderd boeken laten verwijderen waaronder de memoires van de ook in Nederland geliefde Afro-Amerikaanse schrijfster Mary Angelou en Memorializing the Holocaust. De Times merkt op dat Mein Kampf nog steeds kan worden uitgeleend evenals The Bell Curve, een berucht stukje pseudowetenschap waarin zogenaamd wordt aangetoond dat mensen van kleur op bepaalde uitzonderingen na dommer zijn dan blanken. Dat is tekenend voor de criteria die Hegseths censors aanlegden: racistische en antidemocratische werken raakten ze met geen vinger aan, maatschappijkritiek verdween uit de schappen.

Polina Pugacheva, een briljant biologe, werkzaam aan de universiteit van Harvard, wacht in een gevangenis in Louisiana samen met meer dan tweehonderd, meest Latijns-Amerikaanse, lotgenotes op uitwijzing. Ze had na de inval in Oekraïne Rusland uit walging verlaten en een contract gekregen in Harvard. Haar baas stuurde haar op werkbezoek in Frankrijk en vroeg haar bij terugkeer embryo's mee te namen van kikkers voor zijn onderzoek. Die dienst bewees Polina haar directeur graag. Op het vliegveld van Boston bleek echter, dat de invoer van zulke embryo's verboden is. Een dame van de douane trok ter plekke haar verblijfsvergunning in. Nu zit zij in de bajes. Als Polina inderdaad wordt uitgewezen, dan zet men haar op het vliegtuig naar Moskou, waar zij dan waarschijnlijk meteen wordt gearresteerd. De Universiteit van Harvard maakt hierover verrassend weinig kabaal. De ruggegraat van deze gerenommeerde instelling heeft veel gemeen met die van de knipmessende advocatenkantoren.

Deze combinatie maakt glashelder waar de Verenigde Staten in sneltreinvaart naar toe gaan. En dat terwijl bijna niemand op de rem trapt.

In onderling verband tonen deze drie affaires zonneklaar aan dat het fundament onder de Amerikaanse democratie verkruimelt zonder dat er sprake is van massaal gecoördineerd verzet. Het lijkt wel of men zich in de Verenigde Staten liever aanpast, hopende dat de storm vanzelf weer gaat liggen.

Dezer dagen vertrekt staatssecretaris Tuinman naar Amerika om daar zeedrones te bekijken. Het is een strategische fout als Nederland zich afhankelijk maakt van wapens uit een land dat zulk een koers heeft uitgestippeld. Om het ouderwets te zeggen: Nederland let op uw saeck want onze ministers doen het niet.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: de grote linkse partij