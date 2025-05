Drenthe wordt Europees geroemd, Fryslân schaft het af – de regenboog als lakmoesproef van moreel leiderschap Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 195 keer bekeken • bewaren

Wat zegt het over ons land als een provincie die zichzelf graag afficheert met “mienskip” (gemeenschap), bewust afhaakt op het moment dat het erom gaat mensen daadwerkelijk te beschermen?

Terwijl Drenthe deze week op het internationale toneel werd geprezen voor haar regenboogbeleid, blijft Fryslân bewust achter. Waar onze oosterburen door de Europese Commissie en lhbti+-netwerken worden erkend als voorbeeldprovincie, koos Fryslân er vorig jaar onder leiding van BBB-gedeputeerde Femke Wiersma voor om zich uit het regenboognetwerk terug te trekken. Het contrast is meer dan bestuurlijk – het is fundamenteel moreel.

Tijdens de Baltic Pride in Riga werd Drenthe geroemd voor haar actieve rol in het zichtbaar en veilig maken van lhbti+ inwoners. Met een eigen regenboogambassadeur, structureel budget en betrokken bestuurders toont Drenthe hoe je lokaal en internationaal verantwoordelijkheid neemt. En ja: het is regionaal beleid – maar met een boodschap die landelijk gehoord mag worden.

Fryslân zendt ondertussen het tegenovergestelde signaal. Geen budget, geen beleid, geen structureel overleg met gemeenten. Alleen het hijsen van de regenboogvlag enkele keren per jaar – zoals op Coming Out Day – bleef behouden. Femke Wiersma, inmiddels minister in het kabinet-Schoof, maakte er destijds korte metten mee: het zou geen kerntaak zijn. Maar laten we eerlijk zijn: dat is geen inhoudelijke afweging, dat is een ideologische keuze.

In heel Europa zie je een strijd tussen vooruitgang en terugtrekking. Tussen regio’s die durven op te staan voor iedereen, en overheden die met stille hand minderheden naar de zijlijn drukken. Juist daarom is het zo zorgelijk dat een provincie als Fryslân zich bewust afkeert van inclusie, terwijl de wereld om ons heen polariseert en lhbti+-rechten opnieuw onder druk staan.

Wat zegt het over ons land als een provincie die zichzelf graag afficheert met “mienskip” (gemeenschap), bewust afhaakt op het moment dat het erom gaat mensen daadwerkelijk te beschermen? Wat zegt het over de koers van Nederland als een bestuurder die dit beleid invoerde, nu op nationaal niveau beleid maakt?

De regenboog is geen hype of hypegevoelig thema. Het is een lakmoesproef van beschaving. Wie wegkijkt, kiest. En wie beleid schrapt, kiest óók – namelijk voor uitsluiting.

Drenthe laat zien hoe het kan. Fryslân laat zien waar het misgaat. De vraag is nu: welke provincie willen we zijn – en welk land willen we zijn?

Jaap Stalenburg, Statenlid PvdA Fryslân

Elsa van der Hoek, Statenlid GrienLinks Fryslân

Danny van der Weijde-Hoogstad, Statenlid D66 Fryslan

