Dreigende man met mes overmeesterd bij ambtswoning Belgische premier De Croo

VRT NWS schrijft : “De lokale politie bevestigt aan onze redactie dat een man werd opgepakt aan de Wetstraat 16. "De man zou bedreigingen hebben geuit ten aanzien van het aanwezige militaire personeel. Die overmeesterden de man in afwachting van onze politiezone die verder instaat voor het onderzoek." Over de beweegredenen van de man is momenteel nog geen duidelijkheid.”

Een cameraploeg van VRT NWS die in de buurt was, kreeg de opdracht om binnen te wachten. De Vlaamse publieke omroep was in de Wetstraat om de slepende onderhandelingen over een nieuwe regering te volgen. De federale verkiezingen vonden plaats in juni, maar onderhandelaar Bart De Wever van de rechtse N-VA is er nog altijd niet in geslaagd om een kabinet te vormen.