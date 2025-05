Dreigen met opstappen levert PVV’er niets op: Agema bijt in het stof in conflict met Heinen

Bij Buitenhof klaagde Agema dat het haar al maanden niet lukte om een afspraak te maken met Heinen om te praten over het zorgakkoord. De PVV-minister van Volksgezondheid wil elk jaar 400 miljoen euro voor onder meer kunstmatige intelligentie in de zorg. Heinen wil dat geld slechts voor twee jaar toezeggen.

RTL Nieuws schrijft over dat akkoord: “In een zorgakkoord wil Agema met een groot aantal zorgpartijen afspraken maken om de zorg de komende jaren betaalbaar te houden. Er zit ook veel nieuw beleid in: zo lekte via RTL Nieuws al uit dat het gordelroosvaccin in het Rijksvaccinatieprogramma komt en dat er geld wordt vrijgemaakt voor MRI-scans voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel.”