‘Dreigement Boskalis even geloofwaardig als prins Harry die zegt dat hij niet meer in de media wil’

Topman Peter Berdowski van baggeronderneming Boskalis dreigt met een vertrek uit Nederland. Want Nederlandse bedrijven die internationaal opereren moeten vanwege een nieuwe wet “goed onderzoeken of er in het buitenland door hun toedoen geen kinderen in een mijn hoeven te kruipen of slavernij gaande is of olie in een rivier loopt of gigantische klimaatschade wordt aangericht”, legt Pieter Derks uit.