Draghi: economische wereldorde stort in, voor de EU dreigt ondergeschikte rol, verdeeldheid en de-industrialisatie

Door toedoen van de isolationistische Amerikaanse president Donald Trump en de opmars van China stort de huidige economische wereldorde in. Volgens Mario Draghi, voorheen voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) en premier van Italië, bestaat de oude orde zelfs niet meer. Hij noemt het systeem “dood”.

Dat betekent dat er werk aan de winkel is voor de Europese Unie, waarschuwde Draghi maandagochtend tijdens een spreekbeurt aan de KU Leuven. Anders dreigt er een toekomst waarin Europa een ondergeschikte rol speelt, op grote schaal de-industrialiseert en verdeeld raakt.

De oplossing ligt volgens Draghi, die eerder al een rapport schreef met aanbevelingen voor economische hervormingen in Europa, voor de hand. De EU moet veranderen van “een confederatie in een federatie”. Vedergaande Europese integratie dus. Draghi denkt dat er meer samenwerking nodig is op het gebied van defensie, industriepolitiek en buitenlandse zaken.

“Een Europa dat verenigd is op het gebied van handel, maar verdeeld op het gebied van defensie, zal merken dat zijn commerciële macht wordt ingezet tegen zijn afhankelijkheid van veiligheid, zoals nu al gebeurt.”