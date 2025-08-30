Draai alles om en de wereld wordt een stuk leuker Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

De neiging tot het omdraaien van teksten, en reclame-uitingen in het bijzonder, wijt ik aan een genoeglijk automatisme. Volledig voor eigen gebruik en met een rendement dat zich uitsluitend binnen eigen brein voltrekt. Variaties op de aloude vraag; “Waarom niet?” standaard beantwoorden met “Waarom wél?”, en vice versa uiteraard.

“Als het aan de kat lag kocht ze Whiskas”, maar het ligt niet aan de kat, dus koopt niemand Whiskas. Flauw? Melig? Beslist, maar een probate remedie tegen alle enormiteiten en kathedralen van onzin die in de consumerende maatschappij dagelijks om de oren vliegen.

“Zwem mee tegen kanker”, tsja of kanker mee tegen zwemmen fluistert de perverse, creatieve geest mij in. Creatives are the new athletes prijkt momenteel op populaire T-shirts en sweaters. Eh... ja, en sokken zijn de nieuwe schoenen... of zo? Ook in niet-omgekeerde zin is de reclame- en copywriting-bizz altijd al voorloper in geinige slogans, taalverhaspeling (“Goeiemoggel!”) dubbelzinnige tekstjes of andere inventieve rijmelarij.

Het bedrijf achter bovenstaand, enigszins curieus non-statement, is het Amsterdamse The New Originals dat zich in onnavolgbaar steenkolen-Engels verantwoord met; “Thinking out of the box” is defined by us thinking divergent and free of boundaries. We aim to build bridges between different contexts and backgrounds while offering a platform for creativity”.

Zelden zoveel ‘hot air’ in één zin gelezen, maar ach, wat maakt het uit voor de tieners die de onzin-slogan trots op borst en rug meetorsen als waren zij zelf die ‘New Creatives’. Men koopt immers geen kledingstuk, men meet zich een lifestyle aan.

Heerlijke bron van omkeer-opties zijn de blijmoedige berichten die door de trein schallen, zo vlak voor aankomst van een groot station als pakweg Utrecht Centraal. Een raadselachtige on-logica ontvouwt zich bij de woorden:” Hier kunt u overstappen voor de richting Den Haag, Enkhuizen, Tilburg….enz.” De eerste reactie is dan: Ja dat kan maar je kunt het natuurlijk ook níet doen. Of door naar verweggistan, Oost-Terneuzen, Moskou, Triëst, Barcelona-zuid, Roma-Termini… kortom, u kunt uiteraard alle kanten van het kompas op. De naakte waarheid is dat men óveral kan overstappen op treinen naar élke denkbare bestemming. Waarom dan die paar lukrake reisdoelen opgenoemd op dergelijk knooppunt?

Nog mysterieuzer zijn de ‘reisadviezen’ in tegengestelde richting. Terwijl wij reizigers vanuit het hoge noorden richting Zwolle boemelen wordt aldaar uitgelegd op welk perron wij kunnen inschepen richting vertrekstation Groningen. Zouden er werkelijk forensen zijn die zich op zo’n moment bedenken en terplaatste beslissen onmiddellijk in de trein te springen naar de trein in tegengestelde richting? Ik kan het mij nauwelijks voorstellen.

Dat om-denken in de praktijk sowieso vaak humorvol uitpakt ziet men terug in onze rijke cabarettraditie. Op de éen of andere wijze maakt de omkering van slogan, boodschap en soms zels één woord ineens alles belachelijk. Het creëert een zekere absurditeit die mondiaal werkt en uiteraard sterk taalgevoelig is wat tevens de reden is waarom sommige klassieke grappen zich simpelweg niet laten vertalen. Witty voorbeeld: “Wise men talk because they have something to say, fools do because they have to say something”.

Of nog leuker:“Better a bottle in front of me than a frontal lobotomy”.

Alles van waarde is weerloos. Alles dat weert is waardeloos. Ieder die weent is woordeloos. Het looswater in Weert, enfin... iemand anders nog een waardeloze omkeerkreet? Meteen laten printen dat T-shirt!