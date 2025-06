Douwe Bob is geen antisemiet Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 1204 keer bekeken • bewaren

Douwe Bob wordt overal op de sociale media voor antisemiet uitgemaakt. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? De geliefde zanger had een schnabbel geaccepteerd voor het Jom Ha voetbal evenement. Dat is een jaarlijks voetbaltoernooi in eerste instantie voor joodse kinderen. Het gaat met veel gezelligheid gepaard. Rond de wedstrijden wordt veel georganiseerd en aan het eind is er voor iedereen een fijne barbecue. Je krijgt de indruk dat een ongenoemde reden voor het festival is dat grote mensen die elkaar anders niet dagelijks tegenkomen, nu rond voetbalvelden verenigd zijn.

Douwe Bob geniet veel populariteit onder kinderen. Ze vinden hem geweldig. Ze gaan voor hem. Het was dus een logische keuze voor de mensen van Jom Ha juist hem in te huren. Hij verscheen ook, keurig op de afgesproken tijd. Hij betrad het bescheiden podium. Het was niet het bevrijdingsfestival Overijssel en zeker niet Pinkpop. Maar aan zijn voeten verzamelde zich een enthousiast jeugdig publiek.

Toen keek Douwe om zich heen. Hij zag een vlag wapperen, zo meldden de media. Met een ster van David. Het zou de vlag zijn van een joodse voetbalclub. De ster van David siert namelijk de Israëlische vlag maar is voor het overige een eeuwenoud symbool. Ook nam Douwe Bob affiches waar die volgens hem zionisme predikten. Hij concludeerde vervolgens dat hij op een zionistisch evenement was beland dat hier de geeestverwanten van de genocideplegers voor hem juichten.

Hij weigerde op te treden. Hij legde zijn publiek uit waarom. Hij wees naar rechts waar de gewraakte affiches ergens hingen. Recht is recht en krom is krom verklaarde hij. Hij was bij wijze van spreken zelf een Amsterdamse jood, hij hield van de joodse gemeenschap, maar voor zionisten kon hij niet optreden. Daarna nam hij de benen.

Het is volstrekt duidelijk dat het Jom Ha voetbalevenement geen zionistisch project is. Er zijn misschien wel stalletjes van organisaties die het zionisme aanhangen – wie weet – maar dat zegt niets over het karakter van het evenement zelf. Je vindt zulke marktjes bij zoveel gelegenheden.

Antisemieten hebben altijd joodse vrienden. Als iemand dat zegt, weet je zeker dat er iets fout zit in de bovenkamer. Douwe Bob gaat nog een stap verder door zich ¨bij wijze van spreken¨ zelf een Amsterdamse jood te noemen. Hij begint nu in te zien dat hij in een nare fuik gezwommen is en doet allerlei pogingen zijn impulsieve gedrag goed te praten. Daarmee maakt hij het alleen maar erger.

Dat is geen bewijs van antisemitisme maar in dit geval eerder van domheid, gecombineerd met karakterfouten. Hij heeft zich eerst in laten huren door Jom Ha. Dan komt hij op het podium staande tot een impulsieve beslissing en loopt na een paar tenenkrommende opmerkingen weg, zijn jonge fans in verwarring achterlatende. Dat zullen nu wel geen fans meer zijn. Hij zou zich er natuurlijk uit kunnen redden door zijn vergissing openlijk toe te geven en te beloven voortaan beter te observeren en na te denken voor hij hiets onherstelbaars doet. Maar daarvoor mist Douwe Bob ongetwijfeld de grootheid van geest. Hij zal blijven proberen zich er uit te draaien.

Conclusie: Douwe Bob is geen antisemiet maar een lul. Laten we het er daar maar op houden. Dat is beter dan je mee te laten sleuren door een hype op de sociale media waar allerlei volksmenners van velerlei huize deze faux pas aangrijpen om heisa te maken voor hun eigen zaak. Een stommiteit wordt uitvergroot om het publieke debat te vergiftigen.

Naschrift: hieronder de verklaring die Douwe Bob inmiddels heeft uitgebracht. Hij maakt het er voor zich zelf niet beter op. Vooral door die verwijzing naar zijn relatie met een ¨joodse¨. Wat een aanstellerij om een affiche en pamfletten waarvan we de inhoud trouwens niet kennen.

"Over vandaag. Ik kwam om te spelen op een leuk Amsterdams joods kinder voetbal evenement. Heb zelf 5 jaar een relatie gehad met een joodse en voel me altijd, als Amsterdammer verbonden met het joodse volk. Op het terrein werden we geconfronteerd met een zionistische poster en pamfletten.

Ik wil verbinden en daarom besloot ik hier in de eerste instantie te spelen. Juist nu. Maar dit kon ik niet aan mezelf verkopen. Ik vind het schandalig dat een kinderfeestje wordt gehijackt door politieke organisaties. Ik heb op het podium m'n verhaal gedaan. Wij zijn daarna geduwd, uitgescholden en dus snel vertrokken.

Ik baal als een stekker voor de kids! Die zijn hier de dupe van. Ik verwijt de organisatie niets. Dit is mijn keuze en daar sta ik achter. Verder wil ik ook graag duidelijk maken dat dit niet representatief is voor de joodse community en dat ik dit eigenlijk niet wilde delen maar me genoodzaakt voel na de aanvallen op m'n persoon."

