Dorpsjongeren op kermis in Sint Annaparochie blijken verbaasd over Efteling-rel van Faber Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 589 keer bekeken • bewaren

Dagenlang was het een politieke rel nadat Marjolein Faber, die door Geert Wilders tot minister van Vreemdelingenhaat is benoemd, een uitje van kinderen en jongeren uit het azc in het Friese Sint Annaparochie naar De Efteling verbood. Toen balende burgers een zeer succesvolle inzamelingsactie hielden om het uitje uit eigen zak te bekostigen verbood ze alle uitjes. Asielzoekers mogen van Faber geen plezier hebben want dat is in strijd met haar beleid.

Het COA wilde het uitje organiseren omdat er vorig jaar een vechtpartij was uitgebroken tussen de azc-jongeren en een groep uit het dorp. Drie mannen (van 18, 20 en 22 jaar) uit Sint Annaparochie raakten daarbij gewond. De politie arresteerde alleen de betrokkeken uit het azc, die vervolgens zonder vorm van proces overgeplaatst werden naar een andere locatie. Wat zich precies heeft afgespeeld is nooit duidelijk geworden.

De kermis is inmiddels van start gegaan in het dorp waar al twintig jaar een opvangcentrum voor 400 asielzoekers staat. Ze verblijven daar in caravans en een oud kantoorgebouw. Sinds enkele jaren wordt er ook een groep van 50 alleenstaande asieljongeren, tussen 13 en 18 jaar, zonder ouders opgevangen. Zij zijn betrokken bij de gerezen problemen.

NRC toog naar het dorp van 5000 inwoners en constateerde dat er geen alleenstaande jongeren uit het azc op de kermis te vinden waren. Het COA wilde niet vertellen waar de jongeren naartoe zijn gestuurd om hen bij het terrein weg te houden. Tot verbazing ook van de plaatselijke jongeren. Een van hen vertelt dat er wel snel conflicten ontstaan. Hij zag dat gebeuren bij een voetbalwedstrijd tussen dorpsjongeren en azc'ers, die al in ruig spel ontaardde maar wie daar de schuld van was, bleef onduidelijk. De jongere schrijft het vooral toe aan miscommunicatie.

Dat er soms wat spanningen zijn, erkennen ook andere jongens uit Sint Annaparochie. Maar dat komt vooral door sommige – „sukkels” – uit het dorp zelf, zeggen twee jongens van 17 en 18 verderop („Nee, niet met naam, anders weet iedereen dat wij het zijn.”) „Het zijn gewoon boeren, ze stoppen iedereen in hokjes”, zegt de oudste van de twee. „Je hebt het nu wel over je eigen mensen”, zegt de jongste verontwaardigd.