Dorpen in Paraguay overspoeld door Duitse anti-migratie wappies

Sinds het begin van de coronapandemie hebben enkele duizenden Duitsers hun toevlucht gezocht in Paraguay om zo de coronamaatregelen te ontlopen. Dat is te zien in een reportage van de BBC. De Duitse gelukszoekers hebben zich gevestigd in dorpen die van oudsher werden gekoloniseerd door nazi’s die na de Tweede Wereldoorlog hun heil aan de andere kant van de oceaan zochten.