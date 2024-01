Dorp verrast door hoge opkomst vrijwilligers voor noodopvang asielzoekers

In het Overijsselse Lemelerveld, een dorp dat deel uit maakt van de gemeente Dalfsen, werden na een oproep om te helpen bij de noodopvang van asielzoekers enkele vrijwilligers verwacht maar er kwamen meer dan vijftig mensen opdagen. Op een plaatselijke camping moesten zaterdag drie tenten opgebouwd worden waar vanaf maandag 120 asielzoekers worden ondergebracht. Het gaat om grote tenten en om die op te zetten en in te richten met onder meer 60 stapelbedden, waren helpende handen nodig.

Terwijl de media vooral aandacht besteden aan haters en relschoppers staken de bewoners in Lemelerveld de handen uit de mouwen voor de noodopvang die moet voorkomen dat vanwege falend beleid van het kabinet hulpbehoevenden buiten moeten slapen in de winterse omstandigheden. "Ik wil niet aan de zijlijn gaan staan en discussiëren of het wel of niet te veel asielzoekers zijn. Het zijn mensen en die moet je helpen. Klaar," zegt een bewoner tegen RTV Oost.