Dorp dat 15 jaar geleden migranten begon te weren, lokt ze nu juist

© cc-foto: Fralambert

Hérouxville is een Canadees dorp van nog geen 1500 zielen in de Franstalige provincie Quebec. Vijftien jaar geleden werd het groot nieuws omdat het dorp 'gedragsregels' invoerde voor migranten. Zo werd bijvoorbeeld het stenigen van vrouwen verboden evenals het hen behandelen als slaven. Het opvallende was dat er in het dorp geen enkele migrant woonde. Niettemin leidde het opmerkelijke beleid tot een landelijk debat. Zeker in Quebec, waar een meerderheid van de bevolking Franstalig is. In die groep woekert altijd al de vrees voor het verlies van de eigen cultuur, een gevoel dat gemakkelijk xenofobie voedt.

Er werd zelfs een overheidscommissie in het leven geroepen die in de hele provincie hoorzittingen hield om de zorgen van de bevolking te inventariseren. Dat debat duurt tot op de dag van vandaag voort, al dan niet aangejaagd door populistische politici.

Hérouxville zelf raakte ondertussen weer in de vergetelheid. De New York Times stuurde er een verslaggever heen om te achterhalen hoe het ervoor staat in het xenofobe dorp. "Ik ontdekte dat het dorp inmiddels 180 graden gedraaid is," schrijft Norimitsu Onishi. "Ik werd met open armen ontvangen. Het district Mékinac waar Hérouxville en negen andere kleine dorpen deel van uit maken is zelfs een programma gestart om migranten aan te trekken en te integreren."

In de afgelopen twee jaar zijn er 60 migranten komen wonen, een record voor het dorp. Een tekort aan arbeidskrachten blijkt achter de ommezwaai te steken. Dat geldt overigens niet alleen voor het dorp. Canada wil de komende drie jaar anderhalf miljoen migranten aantrekken. Volgens Onishi is de veranderde houding ook een gevolg van grotere openheid onder jongere generaties in vergelijking met ouderen. Dat heeft geleid tot een pro-immigratiebeleid.

In de rest van Quebec blijft het migratiedebat een kruitvat dat de laatste verkiezingen opnieuw domineerde. De conservatieve premier van de provincie blijft er op hameren dat migratie een bedreiging is voor de culturele identiteit, al ontkomt ook hij er niet aan te erkennen dat het gebied niet zonder migranten kan. Hérouxville heeft die nieuwe werkelijkheid al omarmd, de vraag is of de rest nu ook volgt, net als 15 jaar geleden.

Video: een kritische satire uit 2007 over de toen actuele xenofobe maatregelen.