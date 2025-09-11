Doorrekening PVV-programma: inflatie en staatsschuld door het dak Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 637 keer bekeken • bewaren

Wat Geert Wilders belooft, kan niet. Daarom trok hij al binnen een jaar de stekker uit zijn domrechtse kabinet. Anders zouden zijn kiezers er misschien achterkomen dat ze al die jaren voor de gek zijn gehouden.

Omdat Wilders weet dat zijn plannen onuitvoerbaar zijn, laat hij zijn verkiezingsprogramma niet doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). Oud-CPB'er Wim Suyker heeft de plannen van de PVV wel doorgerekend. Zijn conclusie: als de plannen van de PVV worden uitgevoerd, lopen de inflatie en het financieringstekort sterk op.

Zo valt het tekort op de overheidsbegroting bij uitvoering van de PVV-plannen in 2030 al 25 miljard euro hoger uit dan bij ongewijzigd beleid. “Dit komt vooral door hogere uitgaven aan defensie en zorg, door verlaging van de AOW-leeftijd en door de afschaffing van de btw op boodschappen”, schrijft Suyker in economenvakblad ESB.

Met Wilders stevent Nederland af op Franse toestanden. De nu vrij bescheiden staatsschuld zal flink toenemen. Suyker: “Het overheidstekort zal structureel blijven oplopen. In het totaal leidt het PVV-verkiezingsprogramma tot een negatief overheidssaldo van 61 miljard.”

Het betreft een ruwe schatting, omdat Wilders veel van zijn plannen totaal niet uitwerkt. Zo houdt Suyker bij zijn berekeningen onder meer geen rekening met de door de PVV voorgestelde “bonus voor mantelzorgers” en de “forse extra investeringen in woningbouw”. Ook wijst de econoom erop dat Wilders zich rijk rekent met minder afdrachten aan de Europese Unie. De afgelopen kabinetsperiode is gebleken dat dergelijke wensen weinig realiteitswaarde hebben.

Omdat de PVV de AOW-leeftijd wil verlagen, neemt de spanning op de arbeidsmarkt verder toe, constateert Suyker. Dat leidt tot hogere lonen. De maatregel maakt het voor werkgevers echter ook aantrekkelijker om arbeidskrachten uit het buitenland te halen – terwijl Wilders voortdurend beweert dat hij er geen buitenlander meer bij wil hebben in Nederland.

Uit berekeningen van de redactie van Joop.nl blijkt dat de kans dat Wilders hierover kritische vragen krijgt bij Nieuws van de Dag, Vandaag Inside of WNL bij benadering nul is.