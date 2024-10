Doorbraak in Duitsland: eerste hoopvolle resultaten in behandeling van long-covid Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 388 keer bekeken • bewaren

De recente Duitse ontwikkelingen kunnen ook voor Nederland hoop bieden.

In Duitsland is er een belangrijke ontwikkeling op het gebied van de behandeling van post-COVID (ook wel long-COVID genoemd). Een onderzoeksteam van de gerenommeerde Charité in Berlijn heeft een nieuwe therapiebenadering ontwikkeld die hoop biedt aan patiënten die lijden aan de langdurige gevolgen van een COVID-19-infectie. Onder leiding van professor Carmen Scheibenbogen zijn er de eerste successen geboekt bij de behandeling van patiënten met ernstige symptomen. Dit onderzoek, waar Britta Rybicki in Handelsblatt van 8 oktober over berichtte, biedt een welkome glimp van hoop voor de vele mensen die met deze ziekte kampen.

Een opkomende therapie voor long-COVID: bloedzuivering

Luis Heitmann, een 20-jarige jongeman, ligt al een jaar in een donkere kamer en kan nauwelijks meer reageren op prikkels. Hij lijdt aan Myalgische Encefalomyelitis/Chronisch Vermoeidheidssyndroom (ME/CVS), een ernstige immunologische aandoening die na een coronabesmetting kan optreden. Dit is een van de vele vormen van long-COVID. Luis’ moeder vertelt hoe zelfs lichte aanrakingen hevige aanvallen bij hem kunnen uitlokken.

De behandeling van long-COVID-patiënten, zoals Luis, is tot nu toe een grote uitdaging geweest. Maar nu zijn er hoopgevende resultaten dankzij de techniek van immunadsorptie, een vorm van bloedzuivering waarbij specifieke antistoffen uit het bloed worden verwijderd. Bij auto-immuunziekten, zoals ME/CVS, valt het immuunsysteem onterecht het eigen lichaam aan. Door deze antistoffen te verwijderen, ervaren veel patiënten tijdelijke verlichting van hun symptomen. Voor sommige patiënten houden deze verbeteringen enkele maanden aan.

Hoewel de behandeling nog geen volledige genezing biedt, helpt het om meer inzicht te krijgen in welke medicatie kan helpen. Volgens Scheibenbogen, die het onderzoek leidt, is het doel nu om verder te experimenteren en mogelijk in 2025 de eerste medicijnen te testen in klinische studies.

De economische en maatschappelijke impact van long-COVID

De gevolgen van long-COVID gaan verder dan de individuele patiënt. Wereldwijd lijden naar schatting 400 miljoen mensen aan verschillende vormen van long-COVID, en de economische schade is aanzienlijk. Wetenschappers in de Verenigde Staten schatten de wereldwijde economische impact op bijna een biljoen dollar. In Duitsland alleen al wordt geschat dat de kosten in 2023 oplopen tot 42 miljard euro. De ziekte verhindert veel mensen om te werken, en sommigen, zoals Luis, zijn volledig afhankelijk van zorg.

In Nederland zijn de zorgen over long-COVID (post-COVID) ook groot. De Rijksoverheid werkt aan programma’s voor langdurige revalidatie en ondersteuning, maar net als in Duitsland ervaren patiënten soms een gebrek aan erkenning en begrip. Patiëntenverenigingen wijzen erop dat veel mensen met long-COVID moeite hebben om de juiste zorg te krijgen, een probleem dat ook in Duitsland veel voorkomt.

Het belang van erkenning en goede zorg

De complexiteit van long-COVID, dat wel 200 verschillende symptomen kan veroorzaken, maakt het lastig om effectieve behandelingen te ontwikkelen. Naast extreme vermoeidheid kunnen patiënten last hebben van concentratieproblemen, duizeligheid, ademhalingsklachten en gevoeligheid voor licht en geluid. Niet alle patiënten hebben ME/CVS, maar het maakt duidelijk hoe divers de symptomen kunnen zijn.

De Duitse overheid heeft inmiddels 155 miljoen euro uitgetrokken voor verder onderzoek en betere zorgstructuren voor long-COVID-patiënten. Ook in Nederland zijn er initiatieven om huisartsen te ondersteunen bij de behandeling van long-COVID, maar het blijft een uitdaging om de juiste zorg tijdig te bieden.

Nederlandse lessen: Hoe kan Nederland leren van de Duitse aanpak?

Net als in Duitsland, hebben veel Nederlandse patiënten met long-COVID te maken met lange wachttijden voor specialistische zorg en erkenning van hun klachten. De recente Duitse ontwikkelingen, zoals de bloedzuiveringstechniek, kunnen ook voor Nederland hoop bieden. Het blijft van groot belang dat er meer aandacht komt voor de langdurige impact van COVID-19 en dat er effectieve behandelmethoden worden ontwikkeld.

In beide landen is er nog veel werk te doen om de zorg voor post-COVID-patiënten te verbeteren. Voor zowel patiënten als de zorgstelsels is een doorbraak op het gebied van behandelingen essentieel om de groeiende last van long-COVID te verlichten.

Conclusie: Een sprankje hoop voor post-COVID patiënten

De vooruitgang in Duitsland biedt hoop voor mensen die worstelen met de langdurige gevolgen van een COVID-19-infectie. De ontdekkingen van professor Scheibenbogen en haar team zijn een belangrijke eerste stap in de richting van een effectieve behandeling. Hoewel het nog enkele jaren kan duren voordat er medicijnen beschikbaar zijn, is het vooruitzicht dat er eindelijk concrete therapieën in ontwikkeling zijn een bron van hoop voor miljoenen patiënten, ook in Nederland.