Door Wilders in het centrum van de macht te zetten heeft Nederland afscheid genomen van de beschaving

Soms heb ik er geen zin om op te staan. Ik word steeds wakker, maar de wereld die ik iedere ochtend tegen moet komen maakt me niet vrolijk. Het liefst kruip ik dieper onder mijn dekens. En stel ik dat wakker worden nog en steeds, nog even uit. Totdat de bedreiging weg is. Totdat er geen bedreiging meer is.

Deze week ging Wilders weer helemaal los, op zijn oude manier. Hij ging op X de haat zaaien jegens moslims. En ik, weerloos als alle anderen, kroop ik machteloos onder mijn dekens. “Dan maar liever niet wakker worden. Want hier, hier verzet je je niet zo maar tegen.”

Die haat van Wilders is zo sterk. Inmiddels gesteund en gelegitimeerd door de BBB, NSC en de VDD. Hoe zij slapen en hoe zij hun nachten met of zonder geweten doorbrengen, daar heb ik het nu niet over.

Mijn nachten zijn vol met zonder slaap. Ik maak me zorgen. O, wat maak ik me zorgen. Wellicht omdat ik die onzinnige haat, die Wilders nu zonder enige remming rond verspreidt, zelfs gesteund door de BBB, NSC en de VVD, zonder woorden gewoon door heb… Wellicht omdat ik die haat zo goed ervaren heb, en de gevolgen daarvan van dichtbij heb meegemaakt… Haat verwoest levens. Haat ontwricht. Haat vernietigt.

Jaren na dato had ik gewild dat ik van al die ervaringen bespaard was. Ons levenslot biedt ons geen keuzemogelijkheden aan. Soms leef je een leven dat je achteraf het liefst vermijden zou. Maar de wereld om je heen pusht je om dat ellendige leven juist te moeten lijden. Zij hebben de macht. Wie de macht heeft, die incasseert. En bepaalt. En jij lijdt. Ja hoor.

Wilders en zijn haatdragende volgers is het gelukt om aan de macht te komen. Vanaf 2 juli 2024 gaan zij het bepalen hoe wij (samen) gaan leven. Of vechten tegen elkaar. Met hun haatdragende taal beloven zij geen harmonie. Het wordt vechten, mensen. Hard vechten.

Wilders haat niet alleen moslims. Wilders haat alles en iedereen. Wilders haat onze rechtstaat, ons parlement, onze journalisten. Wilders haat de waarheid. Wilders haat u, ook u de BBB, NSC en de VVD. Wilders minnacht. Ook u, mevrouw Yezilgöz, ja hoor.

Ik ben een simpel mens. Ik heb geen bezittingen en geen verborgen belangen. Ik wil gewoon en slechts een goed mens zijn. Ik wil leven in rust en harmonie. Met de natuur en de rest van de wereld om mij heen. Met u samen.

Op zijn minst wil ik wakker durven mogen. Zonder dat Wilders door mijn raam kijkt en hij en de zijnen mij bedreigen. Of mijn medemens.

Ik ben niet geboren als moslima, maar als ik Wilders hoor spugen en schreeuwen over moslims, dan sluit ik me ook bij. Ja hoor. Onrecht duld ik niet. Ik sluit me aan bij hen die onrecht moeten verdragen.

Ik verlang ook naar de eerlijkheid. En rechtvaardigheid. Ik doe mijn best en zorg er voor dat mijn bestaan niemand te kort doet of in de weg staat. Als ik het zwaar heb, of mijn leven mij ondragelijk lijkt, dan duik in onder mijn dekens en blijf ik daar verhuld, mijn ellende stilletjes verdragen, zonder anderen er mee te belasten…

De haat jegens een ander bood nooit een oplossing voor mijn problemen aan. Ik haat niet en zal nooit haten. Ik houd ervan om lief te hebben. Van het houden van, o, daar houd ik zo er van. Van het houden van mensen. Van de natuur. Van U.

In mijn wereld mag u zijn wie u bent en u wilt zijn. Als uw moslim-zijn beledigd wordt, dan word ik ook moslim per direct, om u bij te staan, om u te ondersteunen. Haat jegens elk mens of een dier of een plant ervaar ik als de haat jegens mijzelf. En daar verzet ik mij tegen. Met mijn arme en onbenullige bestaan.