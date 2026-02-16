Door VVD-kabinetten veroorzaakte wachtlijsten in de ggz nog nooit zo lang als nu Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 193 keer bekeken • Bewaren

Meer dan honderdduizend mensen liepen in 2025 tegen een wachtlijst aan in de geestelijke gezondheidszorg, en bijna de helft wacht langer dan de afgesproken maximale 14 weken. Dit blijkt uit een analyse van het nieuwe dashboard van de Nederlandse Zorgautoriteit door MIND en Radar (AVROTROS). De gemiddelde wachttijd is inmiddels opgelopen tot 24 weken, een stijging van drie weken ten opzichte van 2024. Vooral mensen die specialistische ggz nodig hebben, zoals behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen, wachten extreem lang: gemiddeld 32 weken.

Radar schrijft:

Verontrustend is dat mensen voordat de behandeling start, ook erg lang op hun intake-gesprek moeten wachten; gemiddeld 14 weken in plaats van de afgesproken vier weken. Mensen weten in die periode niet waar ze aan toe zijn en of ze wel op de wachtlijst staan voor de juiste behandeling. Tijdens het wachten verergeren klachten vaak.

MIND-directeur Dienke Bos noemt de cijfers onacceptbaar en roept het kabinet op om in te grijpen in het zorgstelsel. De organisatie startte begin 2026 een petitie die al door ruim 30.000 mensen is ondertekend.

De huidige problemen in de GGZ vinden hun oorsprong in het eerste kabinet-Rutte, de kortstondige gedoogconstructie van VVD en CDA met de PVV. Onder verantwoordelijkheid van toenmalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) werden maatregelen geïntroduceerd waaronder een bezuiniging van zo'n 600 miljoen euro op de ggz. Ook de daaropvolgende kabinetten-Rutte sneden in het budget van de ggz.