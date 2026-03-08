Door Trump vrijgelaten rechtsextremist pleegt bomaanslag op New Yorkse burgemeester Mamdani

Rechtsextremisten hebben twee explosieven naar de woning van de linkse New Yorkse burgemeester Zohran Mamdani gegooid. Dat meldt ANP. Volgens de politie bevatten de geïmproviseerde bommen moeren, bouten en schroeven, maar is het niet duidelijk of de explosieven kundig genoeg in elkaar waren gezet om daadwerkelijk te kunnen ontploffen. De explosieven zijn door de politie gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Buiten bij Gracie Mansion, de officiële residentie van de burgemeester, vond zaterdag een extreemrechtse moslimhaatdemonstratie plaats. Daarbij werden twee mannen gearresteerd, onder wie de extreemrechtse influencer Jake Lang. Zij zouden de voorwerpen hebben gegooid. Lang is een bekende extremist die na zijn deelname aan de terreuraanslag op het Capitool op 6 januari 2021 werd veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. Trump verleende na de start van zijn tweede termijn als president alle capitoolbestormers gratie, waaronder Lang. Justitie probeerde dit nog tegen te houden omdat Lang vanuit de gevangenis actief bezig was een gewapende extreemrechtse militie op te zetten, maar dat hield Trump niet tegen.