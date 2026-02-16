Door Staat genegeerde gedupeerde toeslagenschandaal legt beslag op standbeeld ministerie Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 313 keer bekeken • Bewaren

Een gedupeerde van het toeslagenschandaal heeft beslag laten leggen op een standbeeld in de tuin van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Yasmin Molleman wacht al jaren op een besluit én op een dwangsom die haar is toegekend omdat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen structureel te laat besliste over haar bezwaar. Dat schrijft Trouw.

Omdat het ministerie elke betaling van de dwangsom heeft geweigerd, is het bedrag waar Molleman recht op heeft opgelopen tot het maximale bedrag van 15.000 euro. Desondanks blijft het ministerie weigeren ook maar een cent uit te keren. Nadat een betalingsbevel van de deurwaarder aan het ministerie van Financiën zonder gevolg bleef, werd overgegaan op een bijzondere stap: beslaglegging op een zes meter hoog bronzen beeld in de voortuin van de ministeries aan de Turfmarkt in Den Haag, een sculptuur van de Deense kunstenaar Per Kirkeby uit 2013.

Het ministerie van Financiën noemt het beslag "misbruik van recht" en bereidt nu een kort geding voor tégen Molleman, zo blijkt uit een e-mail in bezit van Trouw. Molleman is niet onder de indruk aangezien ze door de rechter in het gelijk is gesteld. “Ik wil alleen waar ik recht op heb", laat ze weten. Als de staat niet met het verschuldigde bedrag over de brug komt, laat ze het standbeeld veilen.

