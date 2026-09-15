Door politiegeweld omgekomen Alfredo Goeloe (51) reed niet op gestolen fatbike, zijn vrouw is zeven maanden zwanger Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 118 keer bekeken • Bewaren

Als iemand van kleur ergens een scheet laat, is er altijd wel een backbencher van de VVD of een andere (ultra)rechtse partij te vinden die schreeuwt om maatregelen. Die twittert dat het zo echt niet langer kan. Of die in Kamervragen zero tolerance bepleit. Maar nu afgelopen weekend een 51-jarige Rotterdammer omkwam als gevolg van politieoptreden blijft het angstvallig stil uit die hoek.

Inmiddels is gebleken dat de politie de 51-jarige Alfredo Goeloe, die afgelopen weekend overleed als gevolg van een gewelddadige arrestatie, ten onrechte aanzag voor fietsendief. Hij reed niet op een gestolen fatbike, erkent de Rotterdamse politie tegenover NRC. Hij kon alleen geen ID laten zien en ging er daarom vandoor.

“Op geverifieerde videobeelden is te zien dat het slachtoffer zich probeerde los te wurmen, waarna in eerste instantie twee agenten hem met moeite in bedwang probeerden te krijgen. (…) De man schreeuwde van de pijn, zo is te horen op de beelden, en riep dat hij suikerziekte had. De onwelwording staat niet op beeld, na 45 seconden stopte de ooggetuige met filmen. De politie reanimeerde de man, maar tevergeefs.”

Maandagavond vond er een stille tocht plaats voor Goeloe in Rotterdam-Zuid. Daar sprak onder meer zijn weduwe, Charnelle Babel, die zeven maanden zwanger is van hun eerste kind.

De Rijksrecherche onderzoekt de zaak nog. Wellicht een idee om dat onderzoek ook eens uit te breiden naar de decennialange roep om harder optreden vanuit een bepaald deel van de politiek?