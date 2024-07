Door personeelskrapte wordt Nederland een samenleving in de wachtstand

Arbeidsmigratie beperken is zeer complex vraagstuk voor ontwikkeling samenleving en verdienkracht economie

Niet alleen de zorg kampt met wachttijden. Bijna alle sectoren van onze economie hebben ermee te maken. Een snel telefoontje met een bedrijf of organisatie begint standaard met het afspelen van een bandje waarop de vermoedelijke wachttijd op wordt vermeld. Met vaak een direct verzoek om het gesprek te beëindigen en het later nog eens te proberen.

De samenleving loopt door de groeiende arbeidskrapte op essentiële onderdelen steeds meer vast. Er is te weinig personeel in de bouw en techniek om snel meer huizen, elektriciteitscentrales en andere broodnodige technische infrastructurele installaties te kunnen bouwen.

Het is een zeer beroerd vooruitzicht dat nu al één op de drie scholieren als laaggeletterd kan worden gekwalificeerd. En dat in een economie waarvan de verdienkracht vooral in hoogwaardige kennisintensieve sectoren gezocht moet worden.