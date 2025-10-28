Door klimaatcrisis veroorzaakte 'monsterstorm' Melissa richt ravage aan op Jamaica Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 216 keer bekeken • bewaren

De orkaan Melissa is dinsdagochtend als een allesverwoestende categorie 5-storm aan land gekomen in het zuidwesten van Jamaica. Met aanhoudende windsnelheden van bijna 300 kilometer per uur behoort Melissa tot de krachtigste orkanen ooit gemeten. Jamaica is nooit eerder door een storm als deze getroffen. Langs de kust worden golven tot vier meter hoog gemeld. Premier Andrew Holness spreekt van een “ongekende ramp” en heeft de bevolking opgeroepen binnen te blijven. Tot nu toe zijn minstens drie doden en meerdere gewonden bevestigd.

In de hoofdstad Kingston en omliggende plaatsen zijn elektriciteitsmasten omgewaaid, wegen overstroomd en duizenden mensen ontheemd geraakt. Hulpdiensten waarschuwen dat complete gebouwen kunnen instorten terwijl de orkaan gedurende minstens zes uur over het eiland trekt. In de bergen wordt tot een meter regen verwacht, wat het risico op modderstromen en overstromingen verder vergroot. Ook in Haïti, dat eerder werd getroffen, zijn honderden huizen verwoest en duizenden mensen op de vlucht geslagen.

Meteorologen noemen Melissa een “monster van een storm”, gevoed door uitzonderlijk warme Caribische zeewateren. Volgens klimaatonderzoeker Leanne Archer is dit “nog een pijnlijk bewijs dat de klimaatcrisis orkanen niet alleen frequenter, maar vooral intenser maakt.” De kans dat een storm deze kracht had kunnen bereiken was zonder de klimaatcrisis 700 keer kleiner. Jamaica, draagt ondertussen nauwelijks bij aan de mondiale uitstoot, maar wordt net als veel andere eilandstaten wel het hardst getroffen.

Meer over: actueel , klimaatcrisis , jamaica