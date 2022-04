Door klimaatcrisis en toerisme meer kans op infecties via muggenbeten

“Ze dachten aan corona, toen Jorgen en zijn vriendin Djura uit Utrecht in augustus 2020 ziek werden. Maar het bleek iets heel anders, toen Jorgen met hersenontsteking in het ziekenhuis belandde: westnijlkoorts. Tijdens de hittegolf hadden Joren en Djura op hun dakterras geslapen. Daar waren ze lekgestoken door muggen. En die muggen droegen hoogstwaarschijnlijk het westnijlvirus over, dat kort daarvoor in de omgeving van Utrecht bij grasmussen was ontdekt.”