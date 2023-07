Door het wispelturige gedrag van Elon Musk met Twitter dreig ik mijn sociale contacten kwijt te raken Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 211 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en wajonger

© cc-foto: Alpha Photo

Ik mis alle contacten die belangrijk zijn geworden voor mij op Twitter, mocht Twitter de lucht uitgaan. Sinds Elon Musk er de scepter zwaait is het afwachten geweest hoe het verder zou gaan met het platform. Zouden we moeten betalen om te mogen posten? En wat voor andere onzinnige dingen zou hij nog gaan bedenken?

Sinds afgelopen weekend bekend werd dat er een cyberaanval was geweest staat Twitter op z'n kop en vliegen er allerlei berichten over en weer. Wat is er aan de hand? Musk heeft de regels aangescherpt voor mensen die nog geen blauw vinkje hebben. Als je een 'unverified account' hebt mag je nog maar 600 posts op een dag lezen.

Voor mij persoonlijk is het allemaal erg frustrerend wat hij aan het doen is, het geeft veel onduidelijkheid en ik merk dat ik licht in paniek ben. Heeft het platform nog wel toekomst als dit zo door gaat? En beseft Musk dit zelf wel?

Voor mij is Twitter een erg belangrijk platform geworden in de afgelopen 11 jaar dat ik erop zit. Het is een uitlaatklep en ik heb er veel steun en begrip gevonden. Ik durf er 100% mezelf te zijn en ik kan praten over de dingen die ik moeilijk vind, ondanks dat er zoveel haat is.

De vraag is waar ik mijn ei kwijt kan als Twitter kapot gaat. Twitteren zorgt ervoor dat ik mij minder alleen voel en op welk ander platform kan ik dit gevoel terugvinden? Ik heb Mastodon een poosje geprobeerd maar vind het lastig om weer een nieuw netwerk op te bouwen, dus dat heb ik snel opgegeven.