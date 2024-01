Door het vuur voor de natuur: Wie eet de meeste en heetste pepers?

"Heat up Yourself Instead of the Planet!" In deze eerste aflevering van het E-Team gaan Mon en Gi (de Supertwins) een pittige strijd met elkaar aan. Wie kan in Skateland Rotterdam de meeste omstanders verleiden 's werelds heetste pepers te eten? En wie is de klos en moet zelf de super spicy Surinaamse Madame Jeanette peper eten? Wie heeft de meeste pit en wint de challenge?