Door heel Nederland soevereinen aangehouden in bezit van wapens en explosieven

De aanhoudingen waren onderdeel van een grote politieactie op meerdere plekken. Agenten doorzochten een woonboerderij in Ommen en panden in Friesland, Noord-Brabant en Utrecht. Naast de wapens en explosieven vonden ze ook verdovende middelen, telefoons en andere gevaarlijke stoffen.

Soevereinen zijn extremistische en vaak extreemrechtse complotdenkers die het gezag van de overheid niet erkennen. Ze weigeren zich aan wetten te houden en betalen bijvoorbeeld geen boetes of rekeningen. In Nederland hangen enkele tienduizenden mensen dit gedachtegoed aan. Een klein deel van hen is bereid geweld te gebruiken, bijvoorbeeld tegen deurwaarders. Ook smeedt een deel van hen plannen om de overheid met geweld omver te werpen. Bij een soortgelijke groepering in Duitsland, de Reichsbürger, waren daar vergevorderde plannen voor. Ook daar zijn talloze arrestaties geweest. De grootste Reichsbürger-groep is in Duitsland inmiddels een verboden organisatie.