4 mrt. 2023 - 11:14

''Door enorme inflatie en slechte oogst kost een komkommer in Duitsland €3,25'' De Duitsers zijn onder leiding van de sociaal-democraten goed bezig. Een succesvolle miljarden kostende herbewapening, bruinkoolcentrales draaien op volle toeren en dus komkommers van €3,25 per stuk. Goed dat Schulz gelijk bij Biden is gaan navragen of dit wel de bedoeling is. https://www.nu.nl/spanningen-oekraine/6253827/eu-dreigt-met-sancties-tegen-china-scholz-in-vs-voor-overleg.html