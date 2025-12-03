Door Dilan Yesilgöz bedacht verkeersboetebeleid pakt desastreus uit Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1912 keer bekeken • bewaren

Dilan Yesilgöz was de minst capabele minister van Justitie in decennia. De door haar bedachte draconische extra boetes voor mensen die hun verkeersboetes niet op tijd betalen, pakken desastreus uit. Daarmee heeft ze een misstand gecreëerd die vergelijkbaar is met het toeslagenschandaal of het gaswinningsschandaal in Groningen.

Dat zeggen wij niet, maar dat zegt de anders toch vrij bedaarde juridische journalist van NRC, Folkert Jensma. Die baseert zich op de scheidend directeur van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Albert Hazelhoff. In een afscheidsinterview laat Hazelhoff geen spaan heel van de huidige boetes.

Automobilisten die een boete twee keer niet betalen, moeten opeens 300 procent van het oorspronkelijke boetebedrag betalen. Dat leidt regelmatig tot grote problemen, aldus Hazelhoff.

Hoewel de huidige VVD-minister van Justitie en Veiligheid, Foort van Oosten, de boetes “tamelijk hoog” noemt, gaat hij er niets aan veranderen. Ondertussen beginnen rechters te morren, stelt Jensma vast. De exorbitante boetes zijn niet uit te leggen en mogelijk in strijd met de mensenrechten.

“Verkeershandhaving is een smoes geworden. Wat de burger haarfijn aanvoelt. Ook rechters laten zich inmiddels kritisch uit. De rechtbank Den Haag stelde de Hoge Raad al een ‘prejudiciële vraag’ omdat het „serieuze aanwijzingen ziet” dat er „geen sprake is van een fair balance tussen het algemeen belang en de bescherming van individuele rechten”. Hier dreigt straks strijdigheid met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens te worden geconstateerd. Dat zou pas een échte afgang zijn. De minister schendt in jaarlijks 8 miljoen zaken het EVRM. Goed gedaan, Dilan.”