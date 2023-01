Doomsday Clock nu bijna op middernacht, mensheid nog nooit zo dicht bij zijn eigen einde geweest Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 249 keer bekeken • bewaren

De Doomsday Clock die aftelt naar het einde der tijden is weer wat vooruitgezet naar het catastrofale twaalfde uur. Dat heeft de organisatie achter de klok dinsdag bekendgemaakt. Tot vandaag was het 100 seconden voor middernacht, maar dat is vanaf nu 90 seconden voor 12. De balans wordt jaarlijks opgemaakt. De laatste keer dat de wijzers van de klok verschoven werden was in 2020, voor de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

De Doomsday Clock is een inmiddels 75-jaar oud initiatief van een groep wetenschappers - ‘Bulletin of the Atomic Scientists’ genaamd - die voorspelt hoe dicht de mensheid bij zijn einde op de wereld is. Dat gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van de dreiging van een nucleaire oorlog of de gevolgen van de klimaatcrisis voor de leefbaarheid van de planeet. Nog niet eerder in de geschiedenis van de klok is de mensheid zijn einde zo dicht genaderd.

Dat de klok nu tien seconden naar voren is gezet ten opzichte van de start van de oorlog in Oekraïne, toen de Russische dictator Vladimir Poetin met kernwapens dreigde, is omdat het nucleaire gevaar volgens Bulletin nog lang niet geweken is. Daar komt nog bij dat er nauwelijks actie wordt ondernomen door regeringen wereldwijd om de klimaatcrisis tegen te gaan, ondanks vele mooie beloftes, en de verwoestende effecten van de pandemie.