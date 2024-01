Doomsday Clock geeft 90 seconden voor 12 aan

26 jan. 2024 - 11:58

@VeganHarrie > "En dan wordt het 12 uur, en blijkt er niks bijzonders te gebeuren. Wat moet je dan als onheilsprofeet?" Wil je nu echt zeggen dat er niets aan de hand is? En dat deze groep dus geen goede argumenten heeft? Ik lees daar graag een onderbouwing van. Voor de duidelijkheid, Bulletin of the Atomic Scientists noemt "nuclear risk, climate change, biological threats and disruptive technologies". Meer uitleg staat hier: https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time/