Donquichots trekken ten strijde tegen Meta Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 55 keer bekeken • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver Persoon volgen

Voor een ongeneerd kijkje in het hoofd, het taalgebruik en vooral de belevingswereld van de volgende generatie nodig ik u graag uit deze link open te klikken. Probeert u vooral de volle zestien minuten te savoureren en laat u daarbij mee rollercoasteren over wat hier allemaal over tafel gaat. Werelden zullen zich aan u openbaren en een breder perspectief zal u allen deelachtig worden.

Een nieuw schooljaar, een nieuw geluid. Hoerastemming dus! Onderwijzend Nederland heeft nieuwe ‘kerndoelen’ gesteld waar het taal en rekenen betreft. Onmiddellijk (met dubbel D en dubbel L) maken zich de gevleugelde woorden van Freek de Jonge los van mijn linker-hersenhelft; “..Was wel blij dat het onderwijs weer even staakte jongens. Kon ik eindelijk mijn kinderen lezen en schrijven leren”. Onschuldig grapje uit het verre 1982.

Het juichende persbericht meldt dat de kerndoelen: kennis, vaardigheden en ‘ervaringen’ voor het eerst zijn ‘vastgelegd in de wet’. Een lichtelijke overdrijving, maar in de euforie van het moment leuk geformuleerd. “Voor Nederlands zijn de kerndoelen bijvoorbeeld onderverdeeld in drie domeinen: Communicatie, taal en literatuur. Die kunnen in de praktijk niet los van elkaar worden gezien. Zo is bij het opdoen van kennis over literatuur ook communicatie van belang”.

In bovenstaande link gaat presentatrice Danique Havenga (ex-communicator en post-uitgeblust podcastmaker) in gesprek met content creator Nadine Stalman (bogend op vele duizenden volgers en aanjager van nieuw ‘TikTokTalent’).

Havenga:“...het is toch totaal debiel dat mensen iets willen googlen of iets willen weten en dat ze dat dan op TikTok gaan doen?!”. Blijkbaar vindt zelfs binnen de doelgroep een schisma plaats waarvan ik vermoed dat de jongste loten het woord ‘debiel’ uitgelegd dienen te krijgen.

Stalman:“...nou ja, ook omdat ik het gewoon fijn vind dat er wat beeld bij is...”

Minstens éen van de twee nieuw gestelde kerndoelen betreft; ‘digitale geletterdheid en burgerschap’ en dat is gezien bovenstaande geen seconde te laat. (Staan de tranen u inmiddels nader dan het huilen dan behoort u uiteraard tot de reddeloze, oudere doelgroep der hopeloos verwarden).

Saillant detail: in de AI-modus heeft de ondertiteling’ grote moeite met het begrip Gen-Z dat achtereenvolgens vertaald wordt als; Jenzy, Denj, Nurs, Jens en Janziers.

Parallel aan al deze vrolijke ontwikkelingen start in de U.S.A. deze week het mega-proces tegen (jeugd-)breinvervuiler Meta. Maar liefst dertig (!) staten maken zich als verenigde donquichots op om de mega-reus te vellen. De staten willen dat Meta de ‘verslavende techniek’ achter diverse platforms aanpast. ‘Liken’, ‘aanbevelings-algoritmen, ‘stories’ en ‘filters’ moeten verdwijnen. Feitelijk dienen alle bouwblokken van het medium uit de muur gehaald en geëvolueerd, daarmee de doodsteek van Facebook en Instagram tot gevolg hebbend. (Is die verpletterende kei eenmaal aan het rollen gebracht dan zullen soortgelijke platforms uiteraard volgen).

Voorts spreekt men van ‘moreel verwerpelijk gedrag’ en ‘verslavende eigenschappen die een hele generatie jongeren bewust in gevaar heeft gebracht...’ Het pak boter, ter grootte van Alaska, op de hoofden van de ouders blijft geheel onbesproken in deze zaak. Genoegdoening wil men, liefst in de vorm van een slordige biljoen (!) dollar.

“Ik denk wel dat gewoon bewustwording zeker geen verkeerd ding kan zijn...”. Ik weet het wel zeker, Nadine.