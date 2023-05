Doneeractie voor rouwende Feyenoord-fan Hannie gestaakt om problemen met Belastingdienst te voorkomen

De doneeractie voor de 60-jarige Feyenoord-fan Hannie wier emotionele filmpje bij de huldiging viraal ging, is al na vijf uur noodgedwongen gestaakt. De teller was zo hoog opgelopen dat initiatiefnemer Marc van den Bor op de rem moest trappen: “Ik wil niet dat zij problemen krijgt met de Belastingdienst.” Dat meldt Omroep West .

Bij de huldiging van landskampioen Feyenoord raakte ESPN met Hannie aan de praat. Ze droeg een foto van haar onlangs overleden zoon bij zich. Ze had er met hem willen staan, vertelde ze geëmotioneerd, maar tot groot verdriet overleed hij in december.

Van den Bor is een van de vele mensen die geraakt worden door het interview en besloot een crowdfundactie op te starten. Hij hoopte 500 euro bijeen te krijgen voor een weekendje weg voor Hannie, maar al na vijf uur is er meer dan 10.000 euro opgehaald.

De Boskoper onderschrijft dat voetbal niet altijd in een goed daglicht staat, maar deze actie laat volgens hem zien dat het ook anders kan. 'Na een dag van vreugde en tranen van geluk is dit het minste dat wij voor Hannie kunnen doen.' Vanuit het hele land maken mensen de afgelopen 24 uur donaties over. 'Van een PSV'er tot een reactie met 'groetjes uit 020'. Dit warme gebaar is club-overstijgend.'