Donald Trump verwacht gearresteerd te worden en roept op tot verzet

Hij zou uit gelekte berichten erachter zijn gekomen dat hij dinsdag wordt opgepakt vanwege een zaak waarin hij verwikkeld zit, die afspeelt in Manhattan, New York. Hij zou zwijggeld hebben betaald aan pornoster Stormy Daniels, met wie hij ook een relatie zou hebben gehad.

Daniels beweert dat ze in 2006 gemeenschap heeft gehad met de oud-president, wiens vrouw toen net bevallen was. Trumps advocaat Cohen zou in 2016 130.000 dollar zwijggeld, uit zijn eigen zak, hebben betaald aan Daniels. Trump beweert op zijn beurt dat hij nooit iets met haar heeft gehad.

Het bericht begint Trump met: "We zijn nu een derdewereldland en stervende.” Daarna zegt hij zoals gewoonlijk dat de presidentsverkiezingen gestolen zijn en schrijft dan over het onderzoek naar het betalen van zwijggeld. Het Openbaar Ministerie in Manhattan is volgens hem corrupt en betaald door de progressieve zakenman George Soros. Hij zal naar eigen zeggen gearresteerd worden. Waar hij deze verwachting precies op baseert, vertelt hij niet. Als laatst roept hij op tot verzet: “Protesteer en neem het land terug!” Volgens Amerikaanse media is dat een parallel met de Capitool-bestorming twee jaar geleden.