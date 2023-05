Donald Trump schuldig bevonden aan seksueel geweld • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 196 keer bekeken • bewaren

Donald Trump is door de jury in zijn verkrachtingszaak schuldig bevonden aan seksueel misbruik van columnist E. Jean Carroll. Dat meldt persbureau Reuters. De juryleden konden het er echter niet over eens worden dat de Amerikaanse oud-president haar heeft verkracht. Aan het slachtoffer is een schadevergoeding van ruim zo'n 5 miljoen dollar toegekend.

Behalve voor seksueel geweld, is Trump ook schuldig bevonden aan smaad jegens Carroll. Dat laatste omdat Trump als reactie op de beschuldigingen Carroll publiekelijk verweet een leugenaar te zijn en haar "te lelijk om te verkrachten" noemde. Carroll stapte vorig jaar naar de rechter na jarenlang geen aangifte te durven doen tegen Trump, waarna de misdaad uiteindelijk was verjaard. Het geweld vond plaats in de jaren 90 in de kleedkamer van een warenhuis. Dat Carroll alsnog aangifte kon doen, is omdat de staat New York een nieuwe wet aannam die slachtoffers van seksueel geweld alsnog toegang tot de rechter verschafte, ook als de zaak al was verjaard.

De jury van New York City achtte Trump aansprakelijk voor laster en seksueel misbruik en heeft hem veroordeeld tot betaling van in totaal 5 miljoen dollar aan schadevergoeding: 2 miljoen aan schadevergoeding voor het geweld en nog eens 20.000 dollar aan compensatie, en voor de laster $ 2,7 miljoen dollar aan schadevergoeding en 280.000 dollar compensatie.