Donald Trump officieel aangeklaagd wegens illegale praktijken

In New York heeft een grand jury, een uit burgers bestaande jury die beslist of een persoon vervolgd mag worden door justitie, geoordeeld dat er voldoende bewijs voorhanden is om voormalig president Donald Trump voor de rechter te brengen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het land dat een oud-president berecht gaat worden. Het kan met de verkiezingen van 2024 in aantocht tot een explosieve situatie gaan leiden.

De VRT schrijft:

Een zogenaamde "grand jury" in New York heeft beslist om Donald Trump strafrechtelijk te vervolgen, maar de specifieke aanklacht en details zijn nog onduidelijk. Nooit eerder in de geschiedenis is een Amerikaanse president aangeklaagd voor een strafbaar feit. Alvin Bragg, de New Yorkse aanklager die het onderzoek leidt naar Trump, heeft de aanklacht bevestigd. Het kantoor van Bragg heeft contact opgenomen met Trumps advocaat om zijn overbrenging naar New York voor de voorleiding te coördineren, klinkt het in een verklaring.

De aanklacht is het gevolg van onderzoek naar zwijggeld dat Trump illegaal zou hebben betaald aan de befaamde pornoster Stormy Daniels. Zij zegt in 2006 een affaire gehad te hebben met de onroerend goedmagnaat. Net voordat Trump zijn campagne begon voor presidentsverkiezingen van 2016 en zij mogelijk een boekje open wilde doen over de affaire ontving ze zo'n 119.euro aan zwijggeld. Dat is bevestigd door zowel Daniels als de toenmalige advocaat van Trump, Michael Cohen. Die laatste is inmiddels al tot drie jaar cel veroordeeld wegens campagnefinanciering, belastingontduiking en meineed. Trump ontkent alle beschuldigingen en spreekt van een "heksenjacht".

De miljardair die na een enkele termijn de verkiezingen verloor van Democraat Joe Biden gebruikt de strafzaak als campagnemateriaal. NRC schrijft:

De vraag was de afgelopen weken niet zozeer hoe de voorgeleiding van Donald Trump eruit zou zien, de vraag was hoe hij wilde dat die eruit zou gaan zien. De verliezer van de presidentsverkiezingen van 2020 ziet voordeel in de publiciteit rond zijn voorgeleiding. Enkele minuten na het nieuws verstuurde zijn campagneteam een email met de kop uit The New York Times, de vaststelling dat „we in de donkerste tijd van onze geschiedenis leven” en of de geadresseerde 24, 47, 75 of 100 dollar wil overmaken naar de campagnekas van Trump, die zichzelf tijdens recente verkiezingsbijeenkomsten presenteert als „uw Wreker”.

Volgens de krant kan Trump een mediaspektakel gaan veroorzaken door zich schuil te gaan houden voor justitie zodat hij gearresteerd moet worden. Dat zou ook zijn Republikeinse partijgenoten voor een dilemma plaatsen omdat ze dan moet kiezen tussen staat en leider.

Ron DeSantis, de gouverneur van Florida die zelf net als Trump in 2024 namens de Republikeinen een gooi wil doen naar het presidentschap, heeft verklaard dat zijn staat "Niet zal meewerken aan een uitleveringsverzoek, gezien de politieke agenda van de officier van justitie in Manhattan." Trump verblijft in Mar-a-Lago waar hij een groot vakantieresort bezit. Volgens een van zijn advocaten zal hij zich dinsdag zelf melden bij de rechtbank in New York.