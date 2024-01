Donald Trump moet 83 miljoen betalen wegens laster

27 jan. 2024 - 10:55

[ Eerder was de rechter al tot de conclusie gekomen dat de voormalige president haar seksueel had misbruikt. ] Niet de rechter maar een jury is in mei '23 tot die conclusie gekomen, na een civiel proces waarin aanrander Trump het niet eens de moeite waard vond om in persoon te verschijnen. En zoals dat steevast gaat met het deplorabele MAGA-volkje: zodra een jury of their peers eens tot een uitspraak komt die hen niet aanstaat dan beginnen ze te janken en is er plotseling van alles mis met het rechtsstelsel. Hoe dan ook: volgende week komt er nog de uitspraak bij in de New Yorkse fraudezaak, waarin boetes van in totaal $ 370 miljoen zijn geëist. Schitterend toch? Nu krijgt Trumpolini eindelijk eens de kans om te bewijzen dat hij werkelijk zo rijk is als hij altijd beweert.

