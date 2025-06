Donald Trump ‘lanceert’ gouden telefoon, Giorgia Meloni rolt met haar ogen

Omdat hij inmiddels, zoals voor de verkiezingen beloofd, voor vrede heeft gezorgd in Oekraïne en het Midden-Oosten heeft Donald Trump weer tijd voor andere zaken. Zo heeft hij nu een gouden telefoon en een telefoondienst gelanceerd , Trump Mobile. Een abonnement kost 47,45 dollar, een verwijzing naar het feit dat Trump de 45ste en 47ste president van de VS is.

Trump was maandag bij de G7-conferentie in Canada. Daar legden camera’s vast hoe de Franse president Emmanuel Macron iets in het oor van de Italiaanse premier Giorgia Meloni fluisterde, waarna de laatste met haar ogen rolde. Het zal toch niet over de Trumpfoon zijn gegaan?