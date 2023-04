‘Donald Trump jr. vreest dat familie zal worden vervolgd na verkiezingsnederlaag’

26 aug. 2020 - 10:51

Nate Silver voorspelde dat Trump in 2016 zou verliezen. Volgens The New York Times was de kans dat Hilary Clinton zou winnen in 2016 ongeveer 97%. Dit zijn onbetrouwbare bronnen. Wie er ook wint in 2020, het duurt eerst een paar weken voordat de winnaar bekend is. Dan gaan mensen de straat op om te protesteren, in het ergste geval zelfs een burgeroorlog of een afscheiding van een aantal staten.

