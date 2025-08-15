Donald Trump jammert bij Noorwegen om Nobelprijs en dreigt met hogere tarieven Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 135 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vorige maand de Noorse minister van Financiën Jens Stoltenberg 'uit het niets' gebeld om te praten over de Nobelprijs voor de Vrede. Dit meldt de Noorse zakenkrant Dagens Næringsliv op basis van anonieme bronnen. Stoltenberg liep op dat moment over straat in Oslo toen Trump plotseling belde. Het gesprek ging zowel over de Nobelprijs als over handelstarieven, waarbij Trump volgens Noorse media zou hebben gedreigd met hogere tarieven. Stoltenberg bevestigde dat het telefoongesprek plaatsvond maar wilde geen verdere details over de inhoud van het gesprek geven.

Volgens het Witte Huis en Trump zelf verdient hij de prijs vanwege zijn rol bij het beëindigen van conflicten. Trump loog recent dat hij "al vijf oorlogen heeft gestopt" in de afgelopen maanden. Hij zei er niet bij welke oorlogen, maar het is in elk geval niet de Russische invasie van Oekraïne waarvan Trump beweerde dat hij die binnen 24 uur na zijn beëdiging zou stoppen. Ook is het niet de Israëlische genocide op de Palestijnen in Gaza waarvoor Trump onverminderd wapens en financiële steun blijft leveren.