'Donald Trump is het grootste gevaar voor de wereld sinds Adolf Hitler' mag niet van LinkedIn Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 82 keer bekeken Bewaren

Zeggen dat Donald Trump het grootste gevaar voor de wereld is sinds Adolf Hitler, mag niet van sociaal netwerk LinkedIn, eigendom van Microsoft. Zo ondervond De Correspondent dat de video waarin Rob Wijnberg precies dit zegt verwijderd zag van het platform. De Correspondent heeft een klacht ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over onrechtmatige contentmoderatie door LinkedIn.

De Correspondent schrijft:

Het verwijderen van journalistieke inhoud door een groot digitaal platform als LinkedIn raakt aan een fundamenteel beginsel van de democratische rechtsstaat: de vrije verspreiding van informatie. Dit principe wordt beschermd door zowel Nederlandse als Europese wetgeving. Sociale netwerken functioneren voor een groot deel van het publiek als toegangspoort tot nieuws en maatschappelijk debat. Ingrijpen in die verspreiding heeft directe gevolgen voor de zichtbaarheid van journalistiek.

Microsoft CEO Satya Nadella is een van de techbazen die zich kruiperig voor de voeten heeft geworpen van het regime in Washington. Hij was een van de eersten die Trump feliciteerden met diens verkiezingsoverwinning in 2024. Tijdens een hallucinante bijeenkomst van tech-CEO's en Trump in het Witte Huis, waarbij de die eerste een voor een zich zo slijmerig mogelijk probeerden uit te drukken, zei Nadella:

"Ik denk dat alles wat u doet om een ​​platform te creëren waarop de rest van de wereld niet alleen onze technologie kan gebruiken, maar er ook meer vertrouwen in heeft dan in welk ander alternatief dan ook, misschien wel het allerbelangrijkste is. U en uw beleid dragen daar enorm aan bij... Dus heel hartelijk dank."

De inleidende tekst van Wijnberg zelf in de video van De Correspondent luidt als volgt:

Donald Trump is het grootste gevaar voor de wereld sinds Adolf Hitler. Daar zit geen woord overdrijving bij. En gezien de omvang van zijn leger en economie: misschien nog wel groter. Trump regeert als een corrupte, kwaadaardige tiran: hij ontneemt de armste mensen hun hiv-medicijnen en voedselbonnen, arresteert willekeurige migranten en deporteert ze zonder proces naar martelkampen. En hij laat een paramilitaire knokploeg onschuldige burgers op klaarlichte dag vermoorden. Hij liegt schaamteloos en onophoudelijk over alles, zet zichzelf boven de wet, en laten we niet vergeten: hij valt sinds 3 januari dit jaar illegaal landen binnen om hun leiders, hun kapitaal en hun natuurlijke hulpbronnen met geweld in te nemen. Gaat daar een fascistisch belletje rinkelen?