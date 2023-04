Donald Trump: ‘Ik word ten onrechte vervolgd, net als Jezus’

Ter gelegenheid van Pasen maakt Donald Trump weer eens zijn opwachting bij Saturday Night Live. Want de overeenkomsten tussen Jezus en Trump zijn enorm: allebei het slachtoffer van een onterechte veroordeling, nietwaar? Verschillen zijn er ook, legt de voormalige president uit. Zo is Trump een selfmade miljardair, terwijl Jezus een nepobaby was. Als je vader God was, is het wel heel makkelijk om je eigen religie te beginnen. En die herrijzenis na drie dagen? Trump zou daar hooguit twee dagen over hebben gedaan.