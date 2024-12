Donald Trump als Ritalin Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 259 keer bekeken • bewaren

Ik weet niet hoe het kwam, misschien was mijn Ritalin verkeerd gevallen, maar toen ik van de week wat liep te dagdromen op straat, zag ik Donald Trump plotseling als Ritalin voor de wereld. U verlangt een uitleg, begrijpelijk, laat mij, een ervaren gebruiker op doktersrecept, u daarom meenemen in de techniek van het concentratiepilletje.

Ritalin, ook wel bekend als methylfenidaat, is een zogenaamd ‘stimulantium’, simpel gezegd jaagt het de dopaminehuishouding in de hersenen aan, waardoor de gebruiker scherper wordt en zich op één taak kan richten in plaats van geestelijk op dertig plekken tegelijk te zijn. Het maakt daarbij niet uit of je ADHD of, zoals ik, ADD hebt, de essentie van beide aandoeningen is een bovengemiddeld onrustig hoofd.

Wanneer een niet-ADHD’er, iemand die van nature dus voldoende dopamine-aanjagers bezit, Ritalin neemt, schiet zijn dopamine door het plafond, de werking van het medicijn kun je in zo’n geval vergelijken met het gebruik van xtc. Dit maakt Ritalin tot een nogal paradoxaal pepmiddel: mensen die van nature druk zijn, worden er rustig van, een soort min-keer-min-is-plus-situatie.

Dan naar Donald Trump, de onbehouwen en grofgebekte New Yorkse zakenman, een pratend pepmiddel in een pak, die begin 2017 tot ieders verrassing president van het machtigste land op aarde werd. Toen Trump zijn intrek in het Witte Huis nam, lag de planeet er relatief rustig bij, Duitsland werd bijvoorbeeld geregeerd door Angela Merkel, zij opereerde kalm en degelijk.

Deze bedaarde wereld nam door Trumps komst als het ware een xtc-pil, we stuiterden met zijn allen alle kanten op, van een kernrakettencrisis met Noord-Korea tot de uitbraak van een voor negenennegentig procent van de bevolking ongevaarlijk virus waardoor landen jarenlang op slot gingen. Denkt u nog weleens aan die coronatijd? Dat was toch allemaal wat hysterisch hè?

Maar goed, we waren collectief gek geworden doordat het universum ons een xtc-pil genaamd Donald Trump door de strot had geduwd, volkomen wappie was de samenleving als geheel, op een gegeven moment liep het zo uit de hand dat uitgerekend de mensen die nog wel nuchter konden nadenken voor ‘wappie’ werden uitgemaakt.

Over ruim een maand, op 20 januari 2025 om 12 uur ’s middags, slikt de mensheid een nieuwe dosis Trump. The Donald zal op de trappen van het parlementsgebouw in Washington met zijn hand op de Bijbel trouw zweren aan de Amerikaanse grondwet, wij wachten vanaf dat moment gespannen af of hij het daarmee net zo nauw neemt als met de trouwgelofte aan zijn vrouw Melania.