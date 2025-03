Donald Trump aast op ongrondwettelijke derde ambtstermijn: 'Ik maak geen grapje'

Op de vraag of er concrete plannen zijn die hem in staat zouden stellen de tweeperiodegrens te omzeilen, antwoordde Trump bevestigend: "Er zijn methoden om het te doen." Daarop informeerde NBC News naar een scenario waarbij vicepresident JD Vance zich verkiesbaar stelt om na een eventuele winst het presidentschap weer aan Trump over te dragen, bevestigde hij: "Dat is één mogelijkheid, maar er zijn er meer."

Een van die andere mogelijkheden, is een regelrechte staatsgreep. Het bewerkstelligen van een derde termijn is anders namelijk alleen mogelijk via een grondwetswijziging en de kans dat Trump daarin op wettelijke wijze slaagt is nihil. Voor het wijzigen van de Amerikaanse Grondwet is namelijk een tweederdemeerderheid in het Congres nodig, of instemming van tweederde van de staten om een constitutionele conventie bijeen te roepen. In beide gevallen is vervolgens ratificatie door driekwart van de staten vereist. Dat electorale overwicht heeft Trump bij lange na niet.