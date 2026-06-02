De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Donald Pols vertrekt bij Tata Steel vanwege extreemrechts verleden Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 1361 keer bekeken • Bewaren

Het waren twee geweldige dagen. Donald Pols vertrekt alweer bij Tata Steel. Hij doet dat vanwege onderzoek van NRC naar zijn extreemrechtse verleden. Pols was voorman van een racistische studentenbeweging in Zuid-Afrika, schrijft de krant.

“Uit onderzoek blijkt dat hij in zijn studententijd voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging die onder meer streed tegen de ANC ten tijde van de afschaffing van apartheid in dat land.”

Pols’ recente vertrek bij Milieudefensie leidde tot grote verbazing. Als directeur van de milieuorganisatie streed hij tegen de klimaatcrisis. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland.