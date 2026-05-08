Donald Pols kan een succes worden

Roel Berghuis Oud-Vakbondsbestuurder FNV Persoon volgen

De overstap van Donald Pols naar Tata Steel geeft veel discussie, opschudding en commentaren. Parallel daaraan wordt het staalbedrijf beschuldigd van misdadigheid, en omschreven als kankerbedrijf en gifbelt. Er passeren schaamteloze commentaren. Vaak gebaseerd op veronderstellingen en luchtfietserij. Terwijl het staalbedrijf bezig is met de grootste transitie uit de geschiedenis. Als een van de weinige Nederlandse industriële bedrijven ligt er een Plan Groen Staal en een innovatieve koers. Politiek Den Haag is in grote meerderheid voor.

Donald Pols en ik spraken elkaar ergens in het najaar van 2020 in het FNV-gebouw in Velsen-Noord. Hij directeur van Milieudefensie en ik vakbondsbestuurder van FNV Tata Steel. Het was een kennismakingsgesprek en om te kijken of we elkaar kunnen helpen bij het creëren van een groene toekomst voor de staalfabriek.

Het management van het staalbedrijf ging rollebollend over straat. En de eigenaar uit India schopte boegbeeld Theo Henrar - als baas van Tata Steel Nederland - eruit. Daar moesten we het allemaal niet van hebben. Voor de leden van FNV Tata Steel moesten we een toekomstvisie bedenken. We staakten daar als FNV midden 2020 zelfs voor. De band met Milieudefensie kwam tot stand.

Groen Staal

Wij lanceerden in mei 2021 het Plan Groen Staal. In juni van dat jaar werd dit gesteund door 7 milieuclubs: Greenpeace (Faiza Oulahsen), Jonge Klimaat Beweging (Werner Schouten), Natuur & Milieu (Marjolein Demmers), Milieufederatie Noord-Holland (Sijas Akkerman), Urgenda (Marjan Minnesma) en Milieudefensie (Donald Pols).

Ook in een brief aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat steunden zij het Plan Groen Staal van de FNV. In de brief maakten zij duidelijk dat zij het niet eens zijn met de beoogde richting van het kabinet waarin afvang en opslag van CO2-uitstoot de kern van de transformatie vormt. Het grote perspectief wat zij aan het kabinet meegaven: ‘De Direct Reduced Iron-Electric Arc Furnance- waterstofroute heeft een directe afname van gezondheidsschade en milieuverontreiniging voor de omgeving tot gevolg’.

Volgens de milieuorganisaties moest Tata Steel ook gaan werken aan een realisatie van een uniek circulair cluster. Ook stelden zij: ‘Wij vragen u als kabinet om alles in het werk te zetten om de route naar klimaat neutrale staalproductie, en daarmee werkgelegenheid voor tienduizenden mensen en schone lucht voor omwonenden voor Tata Steel te realiseren’. Na een haalbaarheidsstudie die Tata Steel samen met de FNV heeft laten maken kiest Tata Steel Nederland en India voor Groen Staal. Het roer gaat om.

Belang in de enige staalfabriek van Nederland

Op 24 maart 2022 schreef ik samen met Donald Pols een opinieartikel voor de Volkskrant met de kop: ‘Laat overheid zich inkopen in Tata Steel en de vergroening versnellen’. Wij stelden dat de Nederlandse overheid een belang moet nemen in ‘onze’ staalfabriek Tata. Dan kan zij de regie nemen in de energietransitie, die door de oorlog in Oekraïne nu nog harder nodig is.

Wat gaat Donald Pols bij Tata Steel Nederland doen? Pols zal als insteek nemen om sneller stappen te zetten. De directe milieuvervuiling in de IJmond dient opgelost te worden. De uitstoot via gas en import van kolen zullen geëlimineerd moeten worden. En met het Groen Staal Plan zal een echte duurzame staalproductie gerealiseerd moeten worden. Als het Donald Pols lukt om de groene koers te versnellen dan doet hij meer voor het milieu en klimaat (en voor de industriële bedrijvigheid en werkgelegenheid) dan nog eens 5 jaar langer bij Milieudefensie blijven.

Roel Berghuis is voormalig vakbondsbestuurder bij Tata Steel Nederland