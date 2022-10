‘Donald Duck is de eeuwige pineut van het neoliberalisme’

Er is eigenlijk te veel om je zorgen over te maken. Druktemaker Ellen Deckwitz staat deze week daarom eens stil bij heugelijk nieuws: het weekblad Donald Duck bestaat 70 jaar. “Een lichtpunt in het donker”, meent zij. “Want hoe leuk is het om de belevenissen te volgen van een pechvogel, een eeuwige pineut van het neoliberalisme die niet eens genoeg geld voor een broek heeft, zodat hij half nuderend zijn dagen slijt terwijl hij ook nog eens wordt geterroriseerd door zware jongens, zijn geldverslaafde oom, pratende eekhoorns en zijn eigen persoonlijkheid.”