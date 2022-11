Domme propaganda rond de raket op het Poolse dorpje Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 201 keer bekeken • bewaren

Wat zou het Kremlin met zo’n schot op een boerderij willen aantonen?

Het wordt steeds waarschijnlijker dat de raket die Polen trof, een oud Sovjetding is, afgevuurd door Oekraïne om inkomende projectielen te onderscheppen. En anders is het een soort MH17-achtig gebeuren: een stommiteit met noodlottige gevolgen door slecht opgeleid personeel, iets wat je, zo leert de ervaring aan het front, van het hedendaagse Russische leger kunt verwachten,

Een provocatie zal het niet zijn. Wat zou het Kremlin met zo’n schot op een boerderij willen aantonen? Als Rusland echt het conflict met de NAVO zoekt, kan het beter een aanslag vanuit het westen op een Russisch doel in scène zetten. In een oorlog moet je altijd de indruk wekken dat jij de verdediger bent en niet de aanvaller.

Er zijn nu politici onder wie Jens Stoltenberg, Wopke Hoekstra en Mark Rutte, die toch Rusland verantwoordelijk willen stellen voor wat er in dat Poolse dorpje gebeurde. Als Poetin geen invasie had gepleegd in de Oekraïne, was er immers geen raket afgevuurd!

Zo lust ik er nog wel een paar. Als Verhofstadt en Van Baalen de demonstranten op het Maidanplein in Kiev niet Europese steun hadden toegezegd, was het nooit tot oorlog gekomen. Als de EU het Oekraïense verzoek tot een associatieverdrag had ontmoedigd, was alles koek en ei geweest.

Dit is allemaal domme propaganda. Rusland met een kronkelredenering aanspreken op een raket die het niet heeft afgevuurd, is even domme propaganda. Van onze leiders mogen wij daarentegen intelligente propaganda verwachten. We betalen er genoeg belasting voor.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.