Vroeger hoorde men nog wel eens van ‘een mazzeltje’, verkregen via de veilingen van Domeinen Roerende Zaken (DRZ). Voor niet ingewijden, het betreft hier een Rijksdienst, resorterend onder het Ministerie van Financiën, dat namens de overheid alles wegveilt dat bij het Rijk overtollig is geworden, in beslag is genomen danwel op andere wijze te gelde dient gemaakt.

Een wonderlijk bedrijf dat, alleen al door de mysterieuze zweem die rond het begrip ‘in-beslag-genomen’ hangt, tot de verbeelding spreekt. Koopt u daar dan, naast allerlei ‘Staatsmeubilair’ ook daadwerkelijk crimineel, dus beladen, goed? Jazeker, en helemaal door de Staat omgekat in legaal goed!

De beroepsopkopers kennen natuurlijk sinds jaar en dag de weg, maar voor de argeloze gelukszoeker die ineens een afgeschreven Jeep scoorde was uiteraard het kostje gekocht. Op feesten en verjaardagen kon de koper pochen over hoe hij de overheid een poot had uit weten te draaien en daarom nu in zo’n uniek karretje kon rijden. Smakelijke anekdotes, de aanschaf dubbel en dwars waard.

De dienst stelt de waarde van goederen vast, legt strafrechtelijk beslag maar voert bijvoorbeeld ook de ontmanteling van een hennepkwekerij uit.

Bij de overheid grossiert men in de meest wonderbare, juridische begrippen als ‘buitengebruikstelling’ (in beslag genomen), ‘executoriaal beslag’ (u betaalt geen belasting en dus worden uw spulletjes weggeveild) en ‘strafrechtelijk beslag’ (u bent een crimineel en ook uw spulletjes worden geveild. Alles ten goede van de staadsruif waaruit zo velen meesnoepen). In beslag genomen goed krijgt een waardebepaling die nodig is binnen het proces van strafvervolging.

Wie nu denkt met een ouderwets, verroest overheidsapparaat te maken te hebben wordt teleurgesteld. Met het oog op de ‘circulaire economie’ wordt er niet alleen een hoop overtollig meubilair weggeveild maar ook tussen de diverse rijksdiensten heen en weer geschoven. De belastingbetaler wordt in deze duurzame tijden eindelijk eens serieus genomen.

Via de verkoopkalender krijgt men zicht op een scala aan verrassend divers veilinggoed. Niet alleen die afgeschreven kantoorinventaris, in beslag genomen scootertjes en fraaie automobielen gaan onder de hamer maar ook zaken als: ‘defensiegoederen’, onderwaterdrones, defensievoertuigen, oude uniformen en complete wagenparken. Je ziet de particulier zich al verkneukelen op de gezichten thuis als pa trots met een tank de straat in komt rijden. Natuurlijk zijn lopen dicht- en boordkanonnen onklaar gemaakt maar daar maalt de koper niet om. Leuk voor in de wat royalere achtertuin, wat planten en struiken op het ding geplant en men heeft echt een conversation piece tijdens avondlijke tuinfeestjes.

Helemaal ondenkbaar is dat overigens niet gezien bijvoorbeeld de collectie van superverzamelaar Kevin Wheatcroft die de dubieuze eer heeft het halve Derde Rijk thuis te herbergen (voorzichtige schatting van de waarde; ruim 150 miljoen dollar). Of dergelijk materieel in Nederland ook zo makkelijk de particuliere markt op komt betwijfel ik overigens ten hoogste. Bij het bieden op kavels van Domeinen gelden, niet geheel onlogisch, strenge eisen.