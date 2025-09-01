Dolle Mina’s doelwit van seksuele intimidatie tijdens protest tegen seksuele intimidatie Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 773 keer bekeken • bewaren

Dolle Mina’s die in de nacht van zaterdag op zondag protesteerden voor veiligere straten voor vrouwen, zijn het mikpunt geworden van seksuele intimidatie. In het AD vertelt Dolle Mina Nynke van Zwol dat verscheidene deelnemers aan de protesten van plan zijn om aangifte te doen. Er was onder meer sprake van intimidatie en vernieling.

“Zo zoende een man in Groningen een vrouwelijke deelnemer zomaar op de mond. Bij een tocht van deelnemers die zich vanuit Houten aansloten bij de actie in Utrecht trapte iemand een meerijdende driewieler kapot. In onder meer Amersfoort, Amsterdam en Utrecht zijn deelnemers uitgescholden en klonken vrouwonvriendelijke leuzen, somt Van Zwol op.”

In zeker 19 plaatsen vonden er dit weekend fietstochten plaats om aandacht te vragen voor de onveiligheid op straat. De actie ‘Wij eisen de nacht op’ volgde de op de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa.

Inmiddels heeft Dolle Mina vanuit 9 van de 19 steden meldingen ontvangen over incidenten, meldt de NOS. In Maastricht werden deelnemers in de billen geknepen, nagefloten en bedreigd. Ook werden vrouwen achtervolgd en bespuugd. In Eindhoven deden de burgemeester en mannelijke wethouders mee aan het protest. Zij schrokken van wat er gebeurde.