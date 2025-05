Dolfinarium Harderwijk is een schandvlek voor de stad Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 90 keer bekeken • bewaren

Anne Crutzen Werkt bij de Rijksuniversiteit Groningen

Het Dolfinarium is een begrip in Harderwijk. Het bedrijf zit er al decennia en heeft voor werkgelegenheid en bekendheid van de stad gezorgd. Het was de toeristische trekpleister van de stad. Maar de laatste jaren komt er steeds meer kritiek, en terecht; dolfinaria zijn niet meer van deze tijd, de dieren leven onder erbarmelijke omstandigheden, en de trucs die ze moesten doen zijn tegen de afspraken met de overheid in. Onlangs stelde de RVO nog 20 overtredingen vast en legde een dwangsom op aan het Dolfinarium. Mocht het dolfinarium de regels blijven schenden, dan kan er uiteindelijk zelfs over worden gegaan tot gedeeltelijke sluiting.

De Raad voor Dierenaangelegenheden (bestaande uit ongeveer 40 experts) kwam eveneens recent met een rapport naar buiten, waarin beschreven staat dat ''het voor sommige soortspecifieke natuurlijke gedragingen bijna niet mogelijk is om ze voor het dier te faciliteren''. Als specifiek voorbeeld werden dolfijnen genoemd.

Dit zijn slechts twee recente ontwikkelingen. Het Dolfinarium komt keer op keer in opspraak door het schenden van regelgeving en de verspreiding van valse informatie, en dit alles ten koste van het welzijn van de dieren in het park.

In 2022 moest het Dolfinarium bijvoorbeeld al de website aanpassen, op last van de Reclame Code Commissie. De bewering dat de dieren voldoende ruimte hadden was incorrect. Ook de bewering dat de dolfijnen gelukkig zouden zijn is daarmee van de website verdwenen.

En in 2024 werd het Dolfinarium uit de Europese branchevereniging gezet omdat het niet eens aan de minimale richtlijnen voldoet voor het houden van bepaalde diersoorten.

Het publiek weet ook dat het met het dierenwelzijn niet in orde is. Uit onderzoek van Ipsos in 2021 blijkt dat 42 procent van de Nederlanders vindt „dat er in de toekomst geen dolfijnen meer gehouden moeten worden in dolfinaria in Nederland”. Als gevolg hiervan blijven de mensen massaal weg. De bezoekersaantallen liepen al jaren terug en het Dolfinarium is niet langer een florerend bedrijf, maar is als een zichzelf voortslepende gewonde walrus op leven na dood. Het is de vraag of zonder investeringen van het Spaanse moederbedrijf Aspro Parks het Dolfinarium in Harderwijk er vandaag überhaupt nog zou zijn geweest. Het Dolfinarium maakt al jaren geen bezoekersaantallen meer bekend, wat alleen maar een verdere aanwijzing is dat het niet bepaald denderend gaat.

Het is dan ook geen wonder dat ze keer op keer de regeltjes overtreden; ze weten immers dondersgoed dat de paar mensen die nog wel komen zich niet zoveel zorgen maken over het welzijn van de dieren en niet per se geïnteresseerd zijn in een educatief verhaal. Die mensen willen gewoon graag mooie sprongen zien, en lachen om een walrus die zijn vet laat blubberen. En dus levert het Dolfinarium. Ondertussen pruilen ze in de media dat Stichting Bite Back, die hier beelden van maakte en deze voor onderzoek naar het RVO stuurde, een verkeerd beeld laat zien zonder de educatieve context. Het RVO was het hier echter duidelijk, en terecht, niet mee eens.

De constante controverse rondom het Dolfinarium maakt dat het niet langer iets is waar de Harderwijker trots op kan zijn, maar juist een schandvlek voor de stad. Onlangs werd al besloten om geen dolfijnen toe te voegen aan het ontwerp van een nieuwe parkeergarage in Harderwijk. De gemeenteraad breekt zich ook al een aantal jaar het hoofd over het park; zou er misschien wat anders kunnen komen op die plek, als het onvermijdelijke einde daar is? Eerder werd er al geopperd dat het zwemstrandje dat bij het Dolfinarium hoort wellicht opengesteld kan worden voor iedereen, een suggestie waar het Dolfinarium verbaasd op reageerde. Absoluut niet!

Het Dolfinarium moet echter de waarheid onder ogen zien. Er zit geen toekomst in dolfinaria. Onlangs maakte België al een einde aan dolfinaria en ook in Frankrijk wordt ingezet op het beëindigen hiervan. Zij sloten zich hiermee aan bij een lange lijst van landen die ons voorgingen. Een soortgelijk lot zal ook het Dolfinarium in Harderwijk vroeg of laat ten deel vallen. Is het niet de politiek die een einde maakt aan het Dolfinarium, dan zullen het wellicht de teruglopende bezoekersaantallen zijn. Want met de aangepaste show na de dwangsom van het RVO zal ook een deel van het publiek dat nog kwam voor juist het spektakel waarschijnlijk verminderen.