Dolf Jansen schreef om niet een speech voor Hugo de Jonge

Druktemaker Dolf Jansen schrijft normaal alleen tegen betaling. Maar zijn speech voor Hugo de Jonge schreef hij om niet, zo vertelt hij bij De Nieuws BV. “Ik krijg er geen cent voor. Ik doe het uit liefde voor Huug en de democratie in ruimste zin. Mocht er onverhoeds en onverwacht aan mijn kant toch iets van omzet worden gegenereerd, zal ik die geheel buiten uw zich en met hulp van ING wegsluizen naar een BV verborgen achter een brievenbus op de Zuidas die in rechtstreekse verbinding staat met een eiland met meer zon dan fiscale activiteit, waarna ik in overleg met Wopke Hoekstra of wat andere buigzame consultants een prettig beleggingsklimaat voor mijn opbrengsten zal vinden.”